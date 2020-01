Sequestrata area con rottami di auto

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - I carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare forestale (Nipaaf) del Gruppo di Reggio Calabria hanno denunciato un 54enne e sequestrato, in località Ligonì di Pellaro, a Reggio, un'area illecitamente adibita a sfasciacarrozze. Sono stati trovati oltre 50 automezzi ed un grande quantitativo di parti di ricambio e rottami di auto. I militari hanno notato una vasta area recintata con muri e chiusa da un cancello di ferro dal quale si intravedevano all'interno automezzi e rottami.

Insospettiti hanno proceduto alle verifiche i cui risultati davano conferme ai sospetti. L'intera area, di circa tremila metri quadrati, risultava un terreno agricolo concesso in comodato d'uso all'uomo poi denunciato, già noto alle forze dell'ordine, che, senza alcuna autorizzazione ed in dispregio alle norma antinquinamento, lo aveva trasformato in un deposito di automezzi, in gran parte allo stato di rottame e "cannibalizzati" con l'asportazione di ricambi e parti riutilizzabili.