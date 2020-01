Non gli apre conto, molotov contro banca

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 28 GEN - Momenti di tensione, oggi, in pieno centro a Vibo Valentia, quando un uomo ha lanciato una bottiglia incendiaria contro l'ingresso della locale agenzia della Bper, la Banca popolare dell'Emilia Romagna, dandosi poi alla fuga. Sul posto posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno soccorso l'unico dipendente presente nei locali al momento dell'attentato, rimasto bloccato a causa delle fiamme e del fumo che hanno iniziato ad invadere i locali. Dopo alcuni minuti concitati, i vigili del fuoco sono riusciti a entrare ed a portare fuori l'impiegato, che è stato condotto in ospedale per accertamenti.

L'uomo che ha lanciato la bottiglia incendiaria si è poi costituito in Questura. Si tratta di un disoccupato di 42 anni di Rombiolo (Vibo Valentia), che, secondo quanto si é appreso, avrebbe agito per presunte diatribe con l'istituto di credito a causa della mancata apertura di un conto corrente.

Sui motivi del gesto, comunque, sono in corso le indagini della Polizia di Stato.