Zingaretti, Callipo contro accozzaglia

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 24 GEN - "Per i calabresi è meglio Pippo Callipo che quell'accozzaglia di differenze che si mette insieme sempre per la gestione del potere". A dirlo il segretario del Pd Nicola Zingaretti oggi a Rende per un incontro con i giovani dell'Unical insieme a Pippo Callipo. "Callipo - ha aggiunto - è il simbolo di quella Calabria che combatte, che ha combattuto e sarà un ottimo presidente. Perchè votare il Pd? Innanzitutto i calabresi devono votare Callipo e poi quel partito che insieme a Pippo ha fatto una grande scommessa di rinnovamento, di rilancio, di difesa della dignità calabrese e di lotta alla 'ndrangheta senza se e senza ma e di libertà. In Callipo ho trovato la più grande sfida da affrontare per i calabresi: fare sì che ragazze e ragazzi non siano più costretti ad andarsene dalla Calabria". Zingaretti si è poi chiesto "come può una persona moderata stare zitta e assecondare l'estremismo che viene dall'altro campo. Mai visto che la cultura dell'odio produca lavoro. E' esattamente l'opposto".