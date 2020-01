Zingaretti a calabresi,"salvate regione"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 GEN - "Sono contento di essere qui l'ultimo giorno di campagna elettorale. Mi raccomando, mettetecela tutta, pancia a terra. Salvate la Calabria perché, da non calabrese, conosco la potenza dei calabresi quando in tutta Italia, anche nel Lazio, in tutto il mondo, nella scienza, nell'arte, nel campo della giustizia, lavorano e spesso creano e fanno il valore aggiunto. E non è giusto che tutta questa ricchezza emigri perché in tanti sono costretti ad andarsene.

Ora avete la possibilità di evitarlo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla manifestazione svoltasi a Reggio Calabria in vista delle elezioni regionali di domenica.