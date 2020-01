S.Marzano Borsci tra protagonisti Sigep

(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - E' stato tra i protagonisti della 41/ma edizione di Sigep - la più grande manifestazione riservata ai professionisti del settore gelateria, pasticceria, panificazione e caffè - l'Elisir Borsci S.Marzano, uno dei prodotti di punta del Gruppo Caffo 1915 che si appresta a celebrare i 180 anni di storia. "Tanti i visitatori italiani e stranieri - è scritto in un comunicato dell'azienda - che hanno visitato lo stand delle Distillerie Caffo per riscoprire Elisir Borsci S.Marzano o per conoscerlo anche nei suoi diversi usi: oltre che bevuto in purezza e nel caffè è ingrediente di preparazioni dolciarie. Elisir Borsci S.Marzano, perfetto con il gelato, è stato anche ingrediente segreto nella prova della Mistery Box, una delle gare della Coppa del Mondo di Gelateria, insieme ad un altro grande prodotto Caffo, Liquorice liquore di pura liquirizia calabrese". Grande l'interesse riscontrato tra gli addetti ai lavori: barman, pasticceri, gelatai e industrie dolciarie.