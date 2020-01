Deteneva mezzo chilo droga, arrestato

(ANSA) - VILLAPIANA (COSENZA), 14 GEN - Deteneva poco meno di mezzo chilo di marijuana. Un diciottenne M.S. è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Villapiana per detenzione di sostanza stupefacente.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio nella cittadina, hanno notato quattro giovani che conversavano tra di loro e si scambiavano degli oggetti.

Sottoposti tutti a perquisizione il diciottenne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e di una cospicua somma di denaro. All'interno di un vaso nelle vicinanze del ragazzo è stato trovato un involucro con 18 grammi di droga, suddivisa in dosi. Altri 13 grammi sono stati trovati a seguito di una perquisizione domiciliare in casa del ragazzo. Analizzando alcune foto sul cellulare di M.S. i militari hanno individuato anche un magazzino retrostante l'abitazione dove, sotto un asse di legno, erano nascosti 430 grammi di marijuana da dividere in dosi. Tutta la droga è stata sequestrata.