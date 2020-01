Denunciò accoltellamento, morto tassista

(ANSA) - COSENZA, 13 GEN - È morto Antonio Dodaro, il tassista 53enne che aveva denunciato di essere stato accoltellato da un cliente extracomunitario di colore il 7 gennaio scorso a Cosenza. Dodaro, la sera del ferimento, si era recato personalmente con la propria automobile nel pronto soccorso dell'ospedale Annunziata e, dopo essere stato medicato, era stato dimesso.

A detta sempre del tassista, il responsabile, dopo averlo accoltellato, si era allontanato rendendosi irreperibile.

Sul racconto dei fatti fornito da Dodaro sono in corso adesso gli accertamenti da parte della Squadra mobile di Cosenza.

Non é escluso, secondo quanto é emerso dalle prime indagini, che la morte di Dodaro sia stata determinata per cause sopravvenute che sarebbero da collegare a quanto sarebbe accaduto il 7 gennaio. In ogni caso, la Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulle cause della morte del tassista.