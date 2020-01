Cosenza, protesta società ambulanze

(ANSA) - COSENZA, 13 GEN - Le associazioni che gestiscono il servizio ambulanze del 118 a Cosenza hanno messo in atto una protesta lasciando i loro mezzi davanti la sede dell'Azienda sanitaria provinciale.

La protesta é stata attuata da circa 500 operatori, con il supporto di una ventina di ambulanze.

L'iniziativa é stata promossa per protestare contro i mancati accreditamenti economici da parte della Regione, "situazione - riferiscono le associazioni - che mette a rischio il soccorso di emergenza in tutta la provincia".

"Le convenzioni - fanno rilevare ancora gli operatori - sono scadute lo scorso 31 dicembre e sono state prorogate, ma non rinnovate, fino al prossimo 12 febbraio".