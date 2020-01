In auto con 61 dosi marijuana, 3 arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 GEN - Viaggiavano in auto con oltre 60 dosi di marijuana. Tre giovani reggini A.G., di 24 anni; B.B. (20) e R.P. (22), tutti noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di controllo in orario notturno nel quartiere Ravagnese superiore a Reggio Calabria, hanno fermato l'auto con a bordo i tre e dopo un'accurata perquisizione hanno trovato droga contenuta in un sacchetto di cellophane posto sotto uno dei sedili della vettura.

La droga è stata sequestrata e sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per le analisi del caso.