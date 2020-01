Gelmini,Santelli e Calabria protagonista

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 GEN - "Jole Santelli in questi anni si è spesa in Parlamento e sul territorio per questa terra, per la sua città e per tutti i calabresi. Con lei la Calabria tornerà protagonista". A dirlo la capogruppo Fi alla Camera Mariastella Gelmini, intervenendo a Reggio Calabria alla presentazione delle liste a sostegno della candidata di centrodestra alla presidenza della Regione Jole Santelli. "Jole - ha aggiunto - non è né ricattabile, né attaccabile. Noi siamo con i calabresi onesti, siamo dalla parte della legalità. E fa parte della legalità anche il principio della presunzione di innocenza, che sta scritto in Costituzione non sull'album Panini". "Sarò una donna al vertice - ha detto la Santelli - ma con un modo diverso di governare. La Calabria ha troppi problemi ma anche troppe possibilità perché vengano caricate sulle spalle di una sola persona. Dobbiamo imparare a fare squadra, nella politica, ma soprattutto 'squadra Calabria' con i calabresi. Se facciamo squadra veramente la partita la vinciamo".