Sequestrato box auto abusivo

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 3 GEN - Un box auto abusivo in costruzione in un'area di interesse archeologico e soggetta a vincolo paesaggistico è stato sequestrato a Isola Capo Rizzuto dai Carabinieri forestali che hanno denunciato la proprietaria del terreno per violazione della normativa edilizia e di quella paesaggistica.

I militari, dopo avere individuato il manufatto in corso di costruzione, hanno sollecitato l'intervento dell'ufficio tecnico comunale che ha certificato l'inesistenza degli atti legittimanti l'edificazione dell'opera. La costruzione si sviluppa su una superficie di cinque metri per otto ed è annesso ad una villetta, ultimata da tempo, e risultata anche questa abusiva. L'area interessata rientra in una superficie a verde pubblico attrezzato.