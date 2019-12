Trovati e sequestrati 35 gr di cocaina

(ANSA) - SCILLA (REGGIO CALABRIA), 24 DIC - Tre involucri di carta stagnola contenenti 35 grammi di cocaina sono stati scoperti dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni in un thermos alla base di un albero su una strada di contrada Shila a Melia di Scilla.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata per ulteriori accertamenti tecnici ai laboratori del Ris di Messina. I militari del gruppo radiomobile, impegnati in un servizio di perlustrazione e di controllo, hanno individuato il contenitore in un'arteria interpoderale che non è servita da sistemi di videosorveglianza. Indagini sono in corso.

L'attività che ha portato alla scoperta della droga rientra nei controlli predisposti con il coordinamento del Comando provinciale di Reggio Calabria in concomitanza con le festività natalizie e con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dei reati predatori e di quelli in materia di sostanze stupefacenti.