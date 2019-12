Fucili e munizioni trovati dentro muro

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 DIC - Due fucili da caccia monocanna clandestini e numerose munizioni, nascosti in un tubo di gomma e sistemato all'interno di un muro, sono stati trovati dai carabinieri nella frazione aspromontana di Croce Valanidi a Reggio Calabria.

I militari della stazione, assieme ai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo, nel corso di un servizio ci controllo del territorio in località Paterriti-Amendolea, hanno trovato e sequestrato le armi entrambe perfettamente funzionanti.

I carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti per tentare di scoprire chi ha nascosto le armi e le munizioni.