Meloni, per candidato attendiamo Salvini

(ANSA) - COSENZA, 14 DIC - "Non sono nella condizione di dire una parola definitiva sul nome del candidato del centrodestra.

Una settimana fa ci siamo visti ed eravamo sostanzialmente pronti, stiamo aspettando solo alcune risposte, soprattutto da Matteo Salvini. Io sono pronta ad annunciare tutti i candidati del centrodestra nella giornata di oggi se arrivano le conferme.

Il quadro era definito e saremmo pronti se si sbloccano le candidature di tutte le regioni nelle quali si vota". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Cosenza a margine di una manifestazione elettorale. "Non ci sono ostacoli da rimuovere da parte nostra - ha aggiunto - noi abbiamo dato l'ok su tutti i nomi proposti, penso che arrivi a breve anche l'ok degli altri". "Per la Calabria - ha continuato la leader di Fratelli d'Italia - vogliamo lavoro, lavoro, lavoro. E il lavoro si crea avendo il coraggio di fare investimenti a lungo termine".