Frantoio sversa reflui, una denuncia

(ANSA) - CROTONE, 13 DIC - I carabinieri forestali hanno denunciato il rappresentante di un'impresa agricola che sversava illegalmente i reflui di un frantoio oleario in un corso d'acqua naturale nel territorio di Cirò. In prossimità della foce del fosso Pagliarelle, i militari avevano notato la presenza di residui scuri sul fondo. Insospettiti dalla presenza diffusa sono risaliti lungo l'alveo, sempre seguendo la traccia lasciata dai residui. Alla traccia visiva si è aggiunta presto quella olfattiva, svelando inequivocabilmente che quanto osservato non erano altro che reflui della molitura di un frantoio oleario.

Secondo gli accertamenti, i rifiuti liquidi erano da ricondurre all'attività del frantoio. Le acque di vegetazione e i reflui provenienti dalle attività di molitura, invece di essere reimpiegate agronomicamente - così come dichiarato dai gestori del frantoio - erano sversati abusivamente nel corso d'acqua.