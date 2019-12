Fuga per amore da Francia,trovate 14enni

(ANSA) - BIANCHI (COSENZA), 12 DIC - Si erano allontanate da casa 11 giorni fa percorrendo quasi duemila chilometri, guidando a turno, a bordo dell'auto della nonna di una di loro per tentare di raggiungere la Sicilia. Due ragazze quattordicenni che avevano lasciato Vence, un piccolo centro nei pressi di Nizza, per poter vivere il loro amore, ostacolato dalle famiglie, sono state rintracciate a Bianchi, in provincia di Cosenza.

Durante gli 11 giorni di assenza da casa, le due giovani avevano sostato a Roma spendendo tutti i loro risparmi. Quando i militari le hanno notate sdraiate sui sedili dell'autovettura, la ragazze, che hanno tentato inizialmente di spacciarsi per maggiorenni, hanno cercato di eludere il controllo, ma i carabinieri, insospettitisi, hanno eseguito ulteriori accertamenti. Dopo averle rifocillate e con l'aiuto di un'interprete, i militari sono riusciti così a scoprire la verità.