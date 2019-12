Calabria: sì su Rousseau ad Aiello

(ANSA) - CATANZARO, 11 DIC - Gli iscritti residenti in Calabria hanno detto sì, sulla piattaforma Rousseau, alla candidatura di Francesco Aiello alla presidenza della Regione, ma il Movimento esce spaccato dalla votazione. Sono state espresse in totale 2.167 preferenze: di queste 1.150 (53,1%) sono andate ad Aiello, mentre le restanti 1.017 (46,9%) no.

Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati Rossella Cerra, di Lamezia Terme, attiva nei movimenti per la scuola pubblica; Vittorio Bruno, di Cosenza, collaboratore dell'europarlamentare Laura Ferrara, e Guglielmo Minervino, di Paola, architetto ed attivista del movimento.