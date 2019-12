Conclusa "Musica contro mafie", successo

(ANSA) - COSENZA, 8 DIC - Si é conclusa a Cosenza, con grande successo di pubblico, la "5 Giorni di Musica contro le mafie".

Protagonista, ancora una volta, è stata la musica dal vivo.

Palcoscenico della seconda finale del premio il Teatro Morelli, dove in serata si é svolta anche la consegna del Premio Speciale a Motta, The Zen Circus e Willie Peyote.

Nella mattinata, condotta da Filippo Roma, de "Le Iene", e con i giudici Picciotto, Roy Paci e Serena Brancale, sono andati in scena per il premio gli artisti emergenti Cadmio, Andea Carluccio, Micaela Tempesta, Chris Obehi e Sikania. A giudicarli anche il pubblico da casa che ha votato tramite social net e il pubblico in sala, che ha espresso il suo voto tramite messaggi whatsapp nonché una giuria demoscopica individuata tra il pubblico.

La mattinata ha raggiunto il suo apice quando sul palco é salito Don Luigi Ciotti che ha ricevuto dal Presidente di Mvsm Gennaro De Rosa i ringraziamenti per il sostegno e la Tessera "Numero uno" dell'associazione Musica contro le mafie.