Cento sindaci si candidano con Oliverio

(ANSA) - CATANZARO, 7 DIC - Oltre cento sindaci e amministratori locali calabresi hanno sottoscritto la loro disponibilità a candidarsi nelle elezioni regionali del 26 gennaio a sostegno di Mario Oliverio, candidato Presidente.

Quella che si profila é la formazione di almeno due liste di amministratori locali tra le cinque annunciate ieri dalla coalizione di centrosinistra a fianco del Presidente uscente.

"Noi - affermano i sindaci in un documento - ci mettiamo la faccia, dichiarando la nostra piena disponibilità a candidarci.

Rinnoviamo, pertanto, la richiesta al presidente Oliverio di confermare la sua discesa in campo al fine di portare a compimento il ciclo di governo avviato. Il nostro intento, ovviamente, non è dettato dall'aspirazione ad essere eletti consiglieri regionali, ma dalla volontà di supportare e sostenere, con autentico spirito di servizio, lo sforzo e l'impegno inedito che Mario Oliverio ha profuso per affermare una forte innovazione istituzionale nella vicenda storica del regionalismo calabrese".