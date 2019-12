Scontro tra auto, 5 feriti, due minori

(ANSA) - CROTONE, 6 DIC - Cinque persone, tra le quali due minori, sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto sulla strada statale 107 in prossimità dell'incrocio per località Corazzo di Scandale. I cinque sono stati portati in ospedale in codice rosso ma, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non sarebbero in pericolo di vita. Nell'incidente si sono scontrate frontalmente due vetture, un Suv Hyundai con una persona a bordo che procedeva in direzione sud e una Fiat Bravo che trasportava un'intera famiglia composta da quattro persone, tra le quali i due minori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone, che hanno estratto la passeggera della Bravo dalle lamiere. La persona ferita è stata soccorsa dai sanitari, giunti sul posto con tre ambulanze del 118 e della Misericordia.

Sul posto, per i rilievi e per ricostruire la dinamica, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale ed i carabinieri.