Selezionati finalisti alla terza edizione premio "La Cava"

(ANSA) - BOVALINO, 26 NOV - Cinzia Leone con "Ti rubo la vita" (Mondadori), Matteo Meschiari con "L'ora del mondo" (Hacca) e Nadia Terranova con "Addio fantasmi" (Einaudi) sono i finalisti alla terza edizione del Premio Letterario Mario La Cava. Trentasette le opere in concorso al Premio, declinato sul tema "Il viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati", organizzato dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè letterario "La Cava", con il patrocinio della Regione e il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri. La giuria tecnica (Andrea Di Consoli, Stefano Ercolino, Marco Gatto, Loredana Lipperini e Vito Teti) dopo la designazione dei finalisti decreterà l'opera vincitrice il 14 dicembre nella cerimonia di premiazione. Premio speciale "La Melagrana" a Walter Pedullà, autore di saggi sulla letteratura italiana e meridionale in particolare. Nella stessa serata il Caffè Letterario La Cava assegnerà un riconoscimento all'opera più votata dai lettori che fanno parte del circolo. (ANSA).