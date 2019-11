Polistena,inaugurato asilo nido pubblico

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 23 NOV- L'Amministrazione comunale di Polistena ha inaugurato l'asilo nido pubblico per i bimbi da 0-36 mesi operativo al plesso Belà.

"La Calabria é una regione - è detto in una nota del Comune di Polistena - che, statistiche alla mano, conta il minor numero di asili nido pubblici sul territorio nazionale. Da inchieste recenti é emerso che solo il 2,6% dei bambini accede ad un nido pubblico o convenzionato. La mancata costruzione di asili nido pubblici ha rappresentato per la Calabria una tragedia, poiché l'istituzione del federalismo fiscale ha comportato un taglio di risorse". "In una regione dove l'accesso agli asili pubblici per le famiglie meno abbienti è una chimera - ha dichiarato il sindaco Michele Tripodi - dove il lavoro con un contratto regolare per educatori qualificati è un miraggio, dove garantire un servizio 'pubblico' per gli enti locali è diventata un'eccezione, è davvero un grande risultato sociale e civile che da lustro alla nostra città e a tutto il territorio".