Maltratta moglie e figli, arrestato

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 21 NOV - E' accusato di maltrattamenti in famiglia D.E.H, di 71 anni, marocchino, arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Reggio e del Commissariaro di Ps di Gioia Tauro in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Reggio.

L'uomo, sin dal 2016, era stato denunciato dalla moglie, stanca di subire vessazioni e aggressioni fisiche. Dalla denuncia della donna è scaturita un'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e condotta dalla Polizia di Stato, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, accusato di avere messo in atto le sue condotte aggressive anche contro i figli.

In passato a D.E.H. era stato imposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di dimora a Gioia Tauro.