Incendio in casa, salvate due persone

(ANSA) - CELICO (COSENZA), 19 NOV - Due persone sono state tratte in salvo nella notte a Celico, in provincia di Cosenza, dopo che nel loro appartamento è scoppiato un incendio.

Non si conoscono le cause del rogo sviluppatosi nella tarda serata di ieri e che ha interessato l'alloggio che si sviluppa su due piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che hanno lavorato per più di quattro ore per avere ragione delle fiamme. La struttura è stata messa in sicurezza.

Per i due occupanti dell'appartamento tanta la paura. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'accaduto.