Ai domiciliari picchia congiunta, preso

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 16 NOV - Era ai domiciliari per scontare una condanna per violenze ai danni dell'ex moglie ed è stato nuovamente arrestato per maltrattamenti ai danni di una familiare che vive con lui. E' accaduto a Paola, dove personale del Commissariato di Polizia ha eseguito un'ordinanza emessa su richiesta della Procura al termine di indagini iniziate dopo l'intervento di una volante a casa dell'uomo, di 50 anni. Gli agenti sono intervenuti per un singolo episodio di violenza che ha consentito loro di attivare il protocollo "Codice Rosso" e, successivamente, di accertare le violenze subite dalla donna che, per l'accusa, è stata sistematicamente aggredita con schiaffi e spintoni contro le mura, tanto da riportare un trauma cranico e toracico. Un altro caso di violenza è stato scoperto a Cosenza dove gli agenti delle volanti hanno arrestato per atti persecutori un 50enne ai danni dell'ex moglie, fatta oggetto di violenze, soprusi, minacce, pedinamenti e appostamenti. L'uomo è stato fermato mentre minacciava la donna.