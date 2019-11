Presentato calendario 2020 carabinieri

(ANSA) - CATANZARO, 15 NOV - É stato presentato in quattro dei cinque Comandi provinciali dei carabinieri della Calabria il Calendario dell'Arma per il 2020. Le caratteristiche e le finalità dell'iniziativa, che si protrae da 87 anni, sono state illustrate ai giornalisti dai Comandanti provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, i colonnelli Antonio Montanaro, Piero Sutera, Alessandro Colella e Bruno Capace. I testi del calendario, realizzato in otto lingue e di cui vengono stampate un milione di copie, sono della scrittrice Margaret Mazzantini e le immagini del pittore Mimmo Paladino.

"Motivo dominante dell'edizione 2020 del calendario - scrive in una nota il Comandante generale, Giovanni Nistri - é la sottolineatura della premurosa attenzione che ogni componente dell'Arma pone nei confronti della vulnerabilità, declinata nelle multiformi espressioni offerte dalla realtà quotidiana".

Sono state presentate anche l'Agenda ed il "planing" 2020. A Reggio Calabria la presentazione si farà la prossima settimana.