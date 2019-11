Maltempo, lamiere capannone su binari

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - Situazione che va lentamente verso la normalità, con pioggia e vento in attenuazione, in Calabria dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni. Non si registrano danni alle persone.

A creare i maggiori disagi, nella notte, è stato il vento molto forte che ha continuano a soffiare su buona parte della regione. In particolare nel catanzarese, nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona Sud della città per il tetto di un capannone adibito a officina meccanica divelto e finito sui binari della linea cittadina delle Ferrovie della Calabria. Il transito dei treni è ripreso dopo le verifiche dei tecnici della società. Nella zona della Presila il distaccamento volontario di Taverna è intervenuto per uno smottamento di terreno che ha parzialmente occupato la sede stradale. I Vigili del fuoco hanno anche rimosso un albero che dopo essere stato abbattuto dal forte vento ostruiva la circolazione sulla strada provinciale 25 Arsanise-Catanzaro.