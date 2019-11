Scontro frontale tra 2 auto,grave 24enne

(ANSA) - CATANZARO, 9 NOV - E' di due feriti, uno dei quali di 24 anni in maniera più grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba a Catanzaro.

Due auto con a bordo solo i rispettivi conducenti, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. I due feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e trasportati in ospedale.

Le condizioni del ventiquattrenne sono giudicate più serie dai sanitari. Per l'altro si parla di ferite meno gravi. Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza le vetture e la zona interessata. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il tratto stradale, in viale Lucrezia della Valle, è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire la rimozione della autovetture.