In auto con 60 grammi cocaina, arrestato

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 6 NOV - Viaggiava in auto con più di 60 grammi di cocaina purissima e 1500 euro in banconote di piccolo taglio. Un uomo di 49 anni, S.C., incensurato, è stato arrestato dai carabinieri a Cassano allo Ionio con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, dopo avere fermato l'auto condotta dal quarantanovenne che procedeva a forte velocità, hanno proceduto ad una perquisizione veicolare che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente. La droga era contenuta in due involucri termosigillati all'interno delle tasche dei pantaloni.

Sempre nelle tasche dei pantaloni di S.C., i militari hanno trovato il denaro contante. Tutto il materiale è stato sequestrato.