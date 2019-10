Fratture su strada,preoccupati residenti

(ANSA) - CATANZARO, 22 OTT - Un abbassamento della sede stradale si starebbe verificando in una delle strade del centro di Catanzaro, via Carlo V. A segnalare il fenomeno sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per quello che appare come una "inclinazione" della strada verso la sottostante sede ferroviaria. Ben più visibili, invece, sono le fratture che si sono create sul fondo stradale a margine della carreggiata a fianco delle abitazioni interessate. Fratture che in alcuni punti danno vita a delle profonde buche nell'asfalto.

"Nessun pericolo è riscontrabile per la circolazione e l'incolumità pubblica" nel tratto di strada di via Carlo V. Lo rende noto il Comune di Catanzaro dopo un sopralluogo effettuato dall'assessore alla gestione del territorio Franco Longo, unitamente ad un responsabile dell'ufficio tecnico di Ferrovie della Calabria. Nel corso del sopralluogo, è scritto in una nota del Comune, "è stato accertato che sul tratto di strada in questione sono visibili solo due buche sotto un raccordo di cemento adiacente ad un fabbricato, posto al lato della carreggiata".