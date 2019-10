Inerti in impianto fatiscente,denunciato

(ANSA) - CROSIA (COSENZA), 19 OTT - Sorpreso a lavorare inerti in un vecchio impianto di lavaggio fatiscente e ormai non a norma a Crosia: un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestale con l'accusa di scarico di reflui industriali non autorizzato e stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti.

I militari, a seguito di un controllo lungo il fiume Trionto, hanno colto in flagranza la persona denunciata mentre lavorava il materiale con conseguente riversamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti durante l'attività e costituiti da materiale liquido e solido che proveniva dal processo di trattamento.

I sigilli sono stati apposti all'impianto, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e al gruppo elettrogeno usato per alimentare la struttura. Sequestrato anche il materiale inerte.