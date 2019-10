Mery Rigo, il pino di 1230 anni è arte

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - L'albero più antico d'Europa è nel parco del Pollino - un pino loricato di 1230 anni - e una pittrice torinese, Mery Rigo, lo ha fatto diventare un'opera d'arte. "Ho partecipato a una residenza d'artista a Cosenza a settembre e prima - spiega Mery - ho fatto una ricerca sui parchi della Calabria. Ho letto della scoperta e della datazione di quest'albero da parte di uno studioso, Gianluca Piovesan. Con l'aiuto di due guide sono riuscita a trovarlo. Il dipinto, 2 metri per 135, è stato inserito in modo digitale nella foto originale, che è di Piovesan. Il mio sguardo pittorico si è inserito nel suo sguardo scientifico". L'opera, intitolata 1230, è stata donata al Bocs Art Museum di Cosenza. "Quell'albero potrebbe diventare il simbolo della battaglia per la protezione delle foreste", spiega l'artista.

Mery, autodidatta, dipinge e fotografa da quando aveva 14 anni, due passioni che si sono sempre intrecciate. Ha fatto diverse mostre in Piemonte, a Milano e in Svizzera e ha ricevuto numerosi premi.