Detenuto con droga in carcere Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 18 OTT - Un quantitativo di droga è stato trovato nel carcere di Vibo Valentia in possesso di un detenuto proveniente da un'altra struttura di pena. Lo rendono noto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe, e Damiano Bellucci, segretario nazionale della stessa sigla sindacale.

A trovare la sostanza stupefacente, riferiscono Durante e Bellucci in un comunicato, sono stati gli agenti di polizia penitenziaria del carcere. Grazie all'intervento degli agenti si è impedito che la droga fosse introdotta all'interno del penitenziario per essere utilizzata dallo stesso detenuto o ceduta ad altri.

"Nonostante siano molto frequenti i casi di introduzione e rinvenimento di sostanze stupefacenti in carcere - sostengono Durante e Bellucci - l'amministrazione penitenziaria non si è ancora dotata delle unità cinofile in tutte le regioni. Eppure la legge le prevede dal 1995".