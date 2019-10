Polizia restituisce denaro a pensionato

(ANSA) - CATANZARO, 17 OTT - La Polizia di Stato ha restituito ad un pensionato, che li aveva smarriti, denaro contante ed un libretto postale. A trovarli era stata poco prima una studentessa straniera. É accaduto a Catanzaro, nel quartiere Lido.

Il pensionato, dopo avere incassato la sua pensione e quella di invalidità del figlio, rientrando a casa a bordo della sua bicicletta aveva smarrito l'astuccio contenente il libretto di risparmio in cui aveva riposto il contante appena prelevato, circa seicento euro.

Libretto e denaro smarriti sono stati trovati però da una studentessa universitaria straniera, che si é subito presentata al Commissariato di Lido della Polizia di Stato segnalando quanto era accaduto. Il pensionato, nel frattempo, era stato coinvolto in un incidente, riportando lesioni per le quali si era reso necessario il suo ricovero in ospedale.

Dopo le sue dimissioni dall'ospedale, l'uomo é stato convocato in Commissariato dove gli é stato restituito quanto aveva smarrito.