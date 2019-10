Clima, esperti a confronto in Parco Sila

(ANSA) - CAMIGLIATELLO SILANO (COSENZA), 17 OTT - Strategie, storie ed esperienze per trovare reali soluzioni utili a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Se n'è parlato nel corso di un convegno sul tema "Cambiamenti Climatici - Tutela e gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila" che si è svolto nel Centro visite Cupone del Parco nazionale della Sila a Camigliatello.

L'incontro, che ha visto la partecipazione di relatori provenienti da diverse università italiane e dai principali centri di ricerca italiani, è stato promosso dall'Ente Parco Nazionale della Sila, in collaborazione con l'Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione.

Il convegno, aperto dai saluti del presidente dell'Ente parco Francesco Curcio, si è sviluppato in due sessioni, una al mattino e l'altra nel pomeriggio.