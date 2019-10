Camping Racise verso la riapertura

(ANSA) - TAVERNA (CATANZARO), 17 OTT - Potrebbe riaprire i battenti già dalla prossima primavera il Camping Racise, unica struttura del genere presente nella Sila Catanzarese, a poche centinaia di metri dall'omonimo villaggio montano che ricade nel territorio del Comune di Taverna, chiuso dal 2011.

A sancire la riattivazione di un servizio molto gradito e utilizzato nei decenni passati dagli amanti delle vacanze in tenda o nelle roulotte, sarà un'intesa che verrà sottoscritta a fine mese tra il Comune di Taverna e l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'area in cui sorge il camping. "Stipuleremo una convenzione - dice il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino - che ci consentirà di rilanciare il camping dietro il pagamento di un canone all'Agenzia del Demanio per l'utilizzo dell'area.

Ci siamo già mossi in questo senso - aggiunge Tarantino - prendendo contatti con alcune associazioni camperistiche per affidare a loro la gestione della struttura".