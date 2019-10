Giornalisti:Borrometi, faccio mio dovere

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 15 OTT - "Malgrado le minacce le violenze che ho subito, ho deciso di fare il mio dovere, che è quello di raccontare. Ho perso la libertà fisica, ma non quella di pensiero. Il nostro ruolo è fare in modo che nessuno possa dire 'io non lo sapevo'". Il giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta dal 2014 per le minacce subite, si é raccontato a Vibo Valentia nel corso della prima giornata del festival "Leggere&Scrivere".

"Seguo l'esempio del giornalista de L'Ora Giovanni Spampinato, che venne trucidato a Ragusa nel 1972 ma che nessuno oggi ricorda", ha aggiunto Borrometi, intervistato dal condirettore di LacTv, Pietro Comito.

"Qui in Calabria - ha detto ancora - ci sono bravi colleghi.

Penso a Michele Albanese, che vive anche lui sotto scorta per avere fatto il suo dovere. Due anni dopo l'uccisione a Malta di Daphne Galizia, non possiamo far finta di non vedere. Ma c'è un modo per lottare contro la mafia: fare squadra. La mafia è violenza, ma l'isolamento è responsabilità di tutti noi".