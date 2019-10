Ventimila visitatori a Le Castella

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 14 OTT - Sono state oltre 20 mila le persone che, tra il 16 luglio e il 15 ottobre del 2019, hanno visitato la fortezza di "Le Castella" a Isola Capo Rizzuto. Ne danno notizia, in una nota congiunta, Antonella Cucciniello, direttore del Polo museale Calabria, e Salvatore Patamia, segretario regionale del Mibact. "Si è trattato - è detto nel comunicato - di tre mesi di intensa attività in uno dei luoghi più suggestivi e visitati della Calabria che ha ospitato mostre e eventi realizzati in collaborazione con enti locali e associazioni culturali, come l'opera d'arte partecipata Trenodia, promossa da Matera Capitale Europea della Cultura 2019 a cura di Mariangela e Vinicio Capossela".

"La riapertura temporanea del monumento, che terminerà il prossimo 16 ottobre - è detto ancora nella nota - ha avuto un tale successo da indurre il Polo museale a replicare quanto prima questa esperienza, non appena termineranno i necessari lavori di manutenzione straordinaria".