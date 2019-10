Rapina conoscente di mille euro, preso

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 14 OTT - Ha trascorso del tempo in un bar con un suo connazionale, ma visto il portafogli con all'interno mille euro lo ha colpito con un pugno e minacciato con un coltello per poi rapinarlo del denaro. Un uomo, D.M., 39 anni, romeno, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Castrovillari, per rapina aggravata. Alla vittima della rapina era stato rubato il portafogli nel corso di un incontro al bar nel settembre scorso. La vittima aveva prelevato il denaro al bancomat per spedirlo alla famiglia in Romania. In seguito alla denuncia, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ad identificare il responsabile. Emessa l'ordinanza di custodia cautelare da parte del Gip, l'uomo era risultato irreperibile. Fuggito in Romania, è stato rintracciato dai carabinieri sabato sera a Corigliano, dove nel frattempo era tornato, ed è stato arrestato.