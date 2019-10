Dono Mastroianni a Università di Torino

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino ricorda, giovedì e venerdì 17 e 18 ottobre, il professore Giovanni Mastroianni che ha donato all'ateneo la sua biblioteca privata con un cospicuo fondo di volumi russi. Mastroianni ha scelto Torino perché il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione vanta una tradizione di studi russi e il corso di laurea in Filosofia propone l'unico insegnamento di Storia della filosofia russa in Italia (uno dei pochi in Europa occidentale). "Lasciare a noi i suoi volumi, anche quelli russi - spiega la professoressa Daniela Steila - gli è sembrato un modo per assicurarsi che continuassero a vivere e circolare. E così è: a mano a mano che i volumi sono stati catalogati, abbiamo avuto costanti richieste di consultazione perché è un patrimonio prezioso. Tanti amici e colleghi sono venuti a visitare la sua biblioteca da ogni parte d'Italia, segno della grandezza umana, oltre che scientifica, di Mastroianni".