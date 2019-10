Morto Cannatello, stop mostra a Cuba

(ANSA) - CATANZARO, 13 OTT - É morto a L'Avana il fotografo Alfredo Cannatello, originario di Vibo Valentia ma da molti anni trasferitosi a Cuba, dove aveva curato vari eventi culturali ed artistici. A causa della morte di Cannatello é stata sospesa la mostra di fotografie "Calabria tesoro del Mediterraneo", che avrebbe dovuto essere inaugurata a L'Avana il 18 novembre prossimo. Lo rende noto la "Filitalia International chapter" di Vibo Valentia, che insieme all'Ambasciata d'Italia a Cuba aveva organizzato l'esposizione.

"Per ricordare Alfredo Cannatello e rendergli il dovuto omaggio - é detto in un comunicato - sarà organizzata un'esposizione anche per promuovere il patrimonio dei beni culturali calabresi che lo stesso fotografo, con tanto desiderio e felicità, voleva fare conoscere. Insieme alle autorità italiane, cubane e alla famiglia di Alfredo Cannatello, nel prossimo mese di novembre si discuteranno le modalità dell'iniziativa, che rientrerà sempre nei festeggiamenti per i 500 anni della città di Avana".