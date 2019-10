Sorpreso a rubare cavi rame, arrestato

(ANSA) - BRIATICO (VIBO VALENTIA), 12 OTT - Stava rubando cavi in rame dalla rete dell'illuminazione pubblica di Briatico.

Un uomo S.C., di trent'anni, di nazionalità italiana, è stato sorpreso e arrestato in flagranza dai finanzieri della Tenenza di Tropea con l'accusa di furto e danneggiamento.

Quando sono intervenuti i militari erano stati già tranciati e portati via 80 metri di cavi, per un totale di mezzo quintale di materiale, e con il danneggiamento e la messa fuori uso dell'impianto nel tratto di strada interessato.

Accortosi della presenza dei militari, l'uomo ha tentato di allontanarsi con la sua vettura ma è stato bloccato.

Alcuni cavi tranciati erano già stati sistemati nel bagagliaio della vettura.

Tutto il materiale e gli utensili utilizzati per compiere il furto sono stati sequestrati.