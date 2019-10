Riace:Oliverio,Rai tolga veto su fiction

(ANSA) - COSENZA, 12 OTT - "Rinnovo l'appello alla Rai a ripensare il veto posto alla messa in onda della fiction su Riace". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, intervenendo a Cosenza alla manifestazione "MoviEvento - la Calabria da girare", svoltasi su iniziativa della stessa Regione e di "Calabria Film Commission".

"In quella produzione - ha aggiunto Oliverio - c'è il messaggio di una Calabria che accoglie, di una terra che esprime i valori veri della sua gente. Il cinema, in questo senso, è uno strumento importantissimo per presentare al Paese e al mondo la nostra regione per quella che veramente è".