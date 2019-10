Trovato morto pensionato scomparso

(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA), 11 OTT - Un pensionato di 96 anni, Giuseppe Murdica, ex comandante dei Vigili urbani di Oppido Mamertina, è stato trovato cadavere stamattina in un burrone sulle montagne di Zervò. Il pensionato si era allontanato da casa ieri sera. Intorno alle 19 i parenti avevano lanciato l'allarme. Per tutta la notte carabinieri, carabinieri forestale e polizia, oltre alla polizia locale e a volontari, avevano avviato le ricerche sul territorio montano di Oppido. Stamattina il tragico epilogo con il rinvenimento del corpo del pensionato che era abituato ad uscire e passeggiare nei boschi. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero. Ignote al momento le cause del decesso.