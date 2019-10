Favino, strada per Oscar è lunghissima

(ANSA) - ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA), 11 OTT - "Vivo questa attesa con grandissima gioia. Riuscire a fare qualcosa che va al di là dei nostri confini mi fa sentire felice e orgoglioso di poter rappresentare il nostro Paese". Lo ha detto l'attore Pierfrancesco Favino interprete del film "Il traditore" di Marco Bellocchio, in corsa per l'Italia alla 92/ma edizione degli Oscar, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Roccella Ionica per la presentazione del film "Padre Nostro" di Claudio Noce, in parte girato in Calabria.

"La strada per arrivare a quella serata è lunghissima - ha aggiunto Favino - ci sono 93 film che concorrono all'Oscar, noi come produzione e interpretazione italiana ce la metteremo tutta per arrivare in fondo".

Il film di Bellocchio, unica pellicola italiana in concorso alla 72/a edizione del Festival di Cannes e reduce dal successo ottenuto al recente New York Film Festival, è ispirato alla collaborazione con la giustizia dello storico pentito della mafia siciliana, Tommaso Buscetta.