Scoperta da Cc piantagione marijuana

(ANSA) - PLACANICA (REGGIO CALABRIA), 8 OTT - Una piantagione di marijuana con 120 fusti è stata scoperta dai carabinieri nel territorio del comune di Placanica.

I militari, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia e finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno individuato, durante una perlustrazione, la coltivazione suddivisa in quattro distinte piazzole ricavati in un terreno particolarmente impervio. La piantagione era alimentata da un impianto di irrigazione a pioggia, dotato di temporizzatore, collegato direttamente all'impianto idrico comunale. Le piante, di altezza compresa tra i 210 e i 310 centimetri, erano in piano stato vegetativo e, previa campionatura, sono state sradicate e distrutte sul posto. Sono in corso accertamenti finalizzati ad accertare la proprietà del terreno oggetto del ritrovamento.