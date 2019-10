In Calabria 76,4% autocarri ante Euro 4

(ANSA) - CATANZARO, 8 OTT - In Calabria il 76,4% degli autocarri in circolazione è ante Euro 4. Lo rileva un'elaborazione dell'Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione italiana ricostruttori pneumatici) su dati di fonte Aci.

Su un totale di 171.196 autocarri circolanti nella regione, quelli che appartengono alle categorie di emissione Euro 0, 1, 2 e 3 rappresentano la maggioranza e sono 130.744. In particolare, si tratta di veicoli immatricolati prima del 2006 e, quindi, caratterizzati da elevati livelli di emissioni. Gli autocarri Euro 4, 5 e 6 sono invece 40.452, e cioè il 23,6% del totale.

La provincia in cui c'è la percentuale maggiore di mezzi pesanti ante Euro 4 è Reggio Calabria con il 78,6%; seguono Crotone (76,3%), Cosenza (76,1%), Vibo Valentia (75,8%) e Catanzaro (74%).

A livello nazionale, su un totale di 4,8 milioni di autocarri circolanti Euro 0, 1, 2 e 3 sono 2,7 milioni, pari al 56,6%, mentre quelli 4, 5 e 6 sono 2,1 milioni (43,4%).