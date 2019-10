Applausi per "Così fan tutte" a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 7 OTT - Due sorelle nella vita, sorelle sulla scena di "Così fan tutte" di Wolfgang Amadeus Mozart. Aurora Tirotta, 'Fiordiligi' e Chiara Tirotta 'Dorabella', hanno entusiasmato,raccogliendo oltre 15 minuti di appalusi il pubblico del Teatro "Francesco Cilea" di Reggio, nell'ultima opera della trilogia di Mozart, per la prima volta rappresentata in Calabria, assieme a "Le nozze di Figaro" e "Don Giovanni".

Forse è la prima volta che il dramma giocoso di Mozart, che vede protagoniste due vere sorelle, tentate, per una scommessa nella loro fedeltà dai rispettivi fidanzati, Guglielmo e Ferrando. Lo spettacolo era inserito nel cartellone 2019-2020 "Alziamo il Sipario" del "Rhegium Opera Musica Festival", proposto dal Comune di Reggio, in collaborazione con l'Associazione Traiectoriae, per la direzione artistica di Domenico Gatto. "Così fan tutte" ha visto come maestro concertatore e direttore Bruno Tirotta, che ha diretto l'orchestra del Teatro Francesco Cilea e l'omonimo coro lirico.