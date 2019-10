In Calabria "Caccia ai Tesori Arancioni"

(ANSA) - CATANZARO, 4 OTT - Sono tre i comuni calabresi, Gerace, Taverna e Morano Calabro, scelti dal Touring Club italiano, tra le cento eccellenze dell'entroterra italiano, per fare da scenario alla "Caccia ai Tesori Arancioni".

"All'interno dei tre borghi - è detto in un comunicato del Tci - prenderà forma la più grande caccia al tesoro d'Italia per conoscere storie, persone, monumenti e piccole curiosità.

Ciascuno dei 100 comuni coinvolti offrirà quindi un percorso unico, che saprà fare emergere la più profonda e autentica identità del luogo e le sue eccellenze".

"L'iniziativa - si aggiunge - è gratuita e aperta a quanti abbiano voglia di mettersi in gioco con la propria squadra e di vincere un premio, indovinando tutti gli indizi".

Gerace, Taverna e Morano Calabro sono stati insigniti negli anni scorsi della Bandiera arancione attribuita dal Tci quale marchio di qualità turistico dove arte, natura, buona cucina, sostenibilità e accoglienza sono espressione della cultura più autentica del territorio.