Al via stazione teatrale del Politeama

(ANSA) - CATANZARO, 4 OTT - "...È tutta un'altra storia" è il titolo della nuova stagione artistica del teatro Politeama di Catanzaro che è stata presentata oggi. Incentrato sulla prosa, il cartellone del teatro "Foglietti" comprende 24 spettacoli e aprirà il 20 ottobre con un'opera lirica. Due gli spettacoli di genere operistico su cui la Fondazione ha deciso di scommettere: il primo, realizzato con il sostegno della famiglia Colosimo, comprenderà "La cavalleria rusticana" e i "Pagliacci"; il secondo, che chiuderà il 9 maggio la stagione teatrale, è "La Bohème". "Un'altra storia davvero - ha commentato Gianvito Casadonte, sovrintendente della Fondazione Politeama - perché non c'è nessun teatro in Italia che può vantare una stagione del genere". "Per noi - ha detto Aldo Costa, direttore generale della Fondazione - riuscire a realizzare tutto questo con due opere liriche e con le attuali risorse economiche è incredibile". Prosa, ma anche danza, un musical e vari eventi tra i quali gli incontri con Luca Zingaretti e Carlo Verdone.